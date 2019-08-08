Более тысячи сотрудников Мосводостока перевели на усиленный режим работы из-за непогоды
Более 1,1 тысячи сотрудников ГУП «Мосводосток» были переведены на усиленный режим работы из-за неблагоприятных погодных условий.
— Вечером 8 августа и в пятницу ожидается дождь, возможна гроза, порывы ветра до 18–23 метров в секунду. Для ликвидации возможных скоплений воды задействованы 200 единиц спецтехники, — заявили в пресс-службе предприятия.
Добавим, при скоплении воды нужно обращаться в Центральную диспетчерскую службу ГУП «Мосводосток». Оставить заявку на вызов бригады москвичи могут по телефону +7 (495) 657-87-03.
Ранее МЧС сообщило, что дождь в Москве будет наиболее интенсивным с 23:00. До 18:00 9 августа в столице прогнозируются сильный дождь, ветер.
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