Ален Делон уехал в Швейцарию для восстановления после инсульта
Французский актер, легенда мирового кинематографа Ален Делон проходит курс восстановления в одной из клиник в Швейцарии. Известно, что несколько недель назад «самый красивый мужчина ХХ века» перенес инсульт.
О том, что актер проходит курс восстановления в Швейцарии, журналистам рассказал его сын Энтони Делон.
Мужчина отметил, что его отец перенес операцию. Она была произведена медицинскими специалистами клиники в парижской больнице Питье-Сальпетриер. Ален Делон в течение трех недель находился в палате интенсивной терапии.
— Сейчас он вернулся в Швейцарию и отдыхает там в спокойном режиме в одной из клиник. Моя сестра, которая сейчас живет в Швейцарии, следит за его восстановлением и держит нас в курсе его состояния, — цитирует Энтони Делона издание AFP.
Ранее в окружении Делона считали, что частые головные боли актера связаны с мигренью. Позже у него случился инсульт.
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