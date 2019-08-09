Диетолог предупредила об опасности сыра с плесенью
Врач-диетолог клиники института питания Российской академии медицинских наук Юлия Панова рассказала, чем чревато употребление сыра с плесенью.
По словам эксперта, есть мнение, что такие сыры выделяют токсичные вещества, поэтому не следует предлагать их маленьким детям, беременным женщинам и лицам с проблемами желудочно-кишечного тракта.
Кроме того, у людей с аллергией на казеин или непереносимостью лактозы употребление сыра способно вызывать вздутие живота.
Наконец, опасность сыров с плесенью заключается в их способности вызывать листериоз — бактериальную инфекцию. Для беременных это потенциальная угроза выкидыша или развития внутриутробных отклонений, сообщает aif.ru.
Между тем голливудский режиссер Квентин Тарантино, недавно посетивший Москву, получил в подарок коробку с подмосковным сыром и приглашение на тематический гастрономический фестиваль в Истре.
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