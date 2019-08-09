Жительнице столичного региона удалили гигантскую опухоль
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области подтвердила, что пациентке Солнечногорской центральной районной больницы удалили крупную опухоль.
Женщина 80 лет поступила в больницу с жалобой на боли в животе. Выяснилось, что в брюшной полости образовалась опухоль. После срочной операции хирурги установили, что вес опухоли достигал восьми килограммов, ее размеры составляли 45 на 30 сантиметров.
Заведующий первым хирургическим отделением больницы Михаил Строителев отметил, что операция прошла успешно, состояние женщины удовлетворительное, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что врачи городской онкологической больницы № 1 удалили пожилой пациентке опухоль весом 4,5 килограмма.
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