Телеканалы в Москве впервые задействовали для оповещения о ЧС
Пресс-служба ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» подтвердила, что вечером 8 августа телевизионные каналы в Москве впервые были использованы в качестве средства оповещения населения об угрозе чрезвычайной ситуации.
В 20:00 мск в эфире основных телеканалов появилось предупреждение о сильном ветре с призывом соблюдать осторожность и укрыться в капитальных постройках.
Как уточнили в «Российской телевизионной и радиовещательной сети», оповещение осуществлялось на основании указаний уполномоченного органа в строгом соответствии с регламентом, действующим на основании соглашения между МЧС и РТРС, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предупредил горожан о резком ухудшении погоды. Градоначальник призвал москвичей быть осторожнее.
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