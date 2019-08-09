Электрички на станции «Кокошкино» будут останавливаться у временных платформ
Пресс-служба Московской железной дороги информирует пассажиров, что электрички Киевского направления, следующие мимо станции «Кокошкино», пока будут останавливаться у временных платформ.
связи с работами по реконструкции пассажирской инфраструктуры с 10 августа электрички для посадки и высадки пассажиров будут останавливаться у временных деревянных платформ.
Тем временем на станции «Кокошкино» построят две новые платформы, подземный пешеходный переход, оснащенный лифтами и эскалаторами, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что маршрут движения некоторых электричек на участке Нахабино — Москва Рижского направления Московской железной дороги временно изменился.
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