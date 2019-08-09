Минпровещения посоветовало школам купить VR-шлемы и дроны

«Методические рекомендации по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в организациях, расположенных в сельской местности и малых городах...», разработанные Министерством просвещения России, содержат в числе прочего рекомендацию школам приобрести шлемы виртуальной реальности.

В Минпросвещения считают, что такое современное оборудование необходимо для преподавания школьных курсов технологии (труд), информатики, основ безопасности жизнедеятельности.

В перечне рекомендуемого к приобретению оборудования также значатся 3D-принтер, квадрокоптер с камерой, три небольших беспилотных летательных аппарата, цифровой штангенциркуль. Для медиазоны школам предлагают закупить фотоаппарат, видеокамера, штатив, микрофон. Кроме того, рекомендуется приобрести десять «мобильных классов» — ударопрочных ноутбуков-трансформеров.

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков указал, что значительной проблемой для реализации рекомендаций Минпросвещения станет финансирование: по приблизительным подсчетам, оборудование для одной школы обойдется в полтора-два миллиона рублей.

В Минпросвещения пока не предоставили ответ на этот вопрос, пишут «Известия».

Между тем глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что первая сдача ЕГЭ по информатике на компьютере запланирована на 2021 год.

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