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Общество

«Роскачество» рассказало, как выбрать школьную форму к новому учебному году

Евгения Звощик
• 08:00 • 9 августа 2019
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Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Эксперты «Роскачества» поделились несколькими советами по выбору школьной формы к новому учебному году.

Во-первых, следует обратить внимание на маркировку. На ней должна быть информация о том, для кого предназначено изделие, — это возраст, фразы «для детей», «для школьного возраста» и «для подростков».

Кроме того, обязательно должны быть указаны название страны, где была сшита продукция, наименование и местонахождение изготовителя, импортера, дистрибьютера. Не менее важными считаются маркировки, касающиеся наименования изделия, даты изготовления, вида и массовой доли сырья в материале, размера изделия. Символы, поясняющие, как правильно ухаживать за тем или иным видом одежды, также необходимы.

Стоит отметить, что покупатель вправе запросить у продавца номер документа о соответствии продукции обязательным требованиям. Также можно сделать фото сертификата соответствия. В будущем оно может стать страховкой и гарантией на товар.

Во-вторых, важным параметром при выборе школьной формы считается состав ткани. Если подкладка содержит более 70 процентов полиэстера или полиамида, ткань не будет впитывать влагу. Стоит выбирать одежду, подкладка которой изготовлена из вискозы или хлопка. Такие ткани комфортны для тела и хорошо пропускают воздух.

В-третьих, нужно обращать внимание на качество пошива одежды. Швы должны быть крепкими, а низ брюк — обработан. Если необходимы брюки нестандартного размера, стоит выбирать те, где есть возможность регулирования длины пояса. Также на одежде не должно быть опасных элементов. Это особенно актуально для младших школьников.

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