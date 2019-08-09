Стало известно, автомобили каких моделей проще всего угнать
Британские специалисты по безопасности провели эксперимент и узнали, какие автомобили с бесключевым доступом легче всего угнать.
Так, самая уязвимая система безопасности оказалась у машины DS 3 Crossback. Экспертам потребовалось около пяти секунд, чтобы подобрать код от оригинального ключа и проникнуть в салон автомобиля. Примерно столько же времени специалисты потратили на то, чтобы завести машину и уехать.
Также 10 секунд потребуется, чтобы угнать модель Audi TT RS. Это возможно при условии, что в машине активирована система бесключевого доступа. Land Rover Discovery 2018 года эксперты смогли угнать за 30 секунд. В два раза больше времени было потрачено на подбор кода электронного ключа машины BMW X3 и Ford Fiesta. Об этом сообщает издание What Car.
Ранее сообщалось о том, машины каких марок чаще угоняют в Москве и Московской области.
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