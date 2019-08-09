Врач назвал главные симптомы развития рака
Главный научный сотрудник отдела клинической онкологии Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Сергей Абашин назвал семь главных симптомов заболевания раком.
Перво-наперво онколог порекомендовал обратить внимание на любые необычные кровотечения или выделения во всех органах либо частях тела. Помимо прочего, стоит с вниманием отнестись к появлению уплотнений, опухолей и шишек на теле.
Кроме того, сигнализировать о развитии рака могут долго незаживающие раны. Еще одним симптомом являются нарушения в работе кишечника или мочевого пузыря в течение длительного времени.
Если у человека возникли проблемы с глотанием, хрипота, кашель, ему тоже следует обратиться к онкологу. О развитии рака также могут говорить изменения в родинках.
Врач заявил, что паниковать раньше времени не стоит, ведь все вышеперечисленное может говорить и об иных менее серьезных заболеваниях. Тем не менее в случае обнаружения данных симптомов необходимо как можно скорее пройти обследование. Об этом пишет «Медикфорум».
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