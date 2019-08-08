Девушка приняла агрессивную форму рака за беременность

Девушка из Латвии Баибе Краупсе, которая училась и работала в Великобритании, приняла растущую в животе злокачественную опухоль за беременность. В результате того, что долгое время онкология оставалась невыявленной, а лечение отсутствовало, девушка скончалась.

Краупсе было 24 года, когда она решила, что ждет малыша. Она рассказала о своей радости матери, которая начала готовиться к появлению ребенка в семье.

Когда девушка прошла процедуру УЗИ, выяснилось что на самом деле у нее агрессивная форма рака. Врачам не удалось спасти жизнь пациентки, она скончалась 22 июля. Ее семья и близкие тяжело переживают утрату.

— Она всегда отодвигала свои интересы на задний план и заботилась о людях, — цитирует слова управляющего заведением, в котором работала Краупсе, WalesOnline.

Ранее стало известно, что преподаватель йоги из Франции обратилась к врачам с жалобами на царапину, которая в течение нескольких месяцев «не покидала» ее нос. Врачи диагностировали у женщины немеланомный рак кожи, развивающийся на месте той самой ссадины.

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