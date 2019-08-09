Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходные
МЧС России предупредило москвичей о сильном ветре и дожде 9 августа. Ведомство рекомендует горожанам не укрываться под деревьями и обходить шаткие конструкции.
«Вечерняя Москва» обратилась в Гидрометцентр, чтобы узнать, когда жителям столицы ждать улучшения погоды.
— Как все мы видим, средняя температура августа немножко ниже нормы. Пройдет теплый фронт, произойдет смена воздушных масс. В пятницу территория столичного региона попадает в тыловую часть циклона, небольшие дожди. После теплой ночи — 14–16 градусов по Московской области — ожидаются колебания 12–17 градусов, порывы сильного северо-западного ветра до 22 метров в секунду. Температура будет продолжать понижаться. Днем в Москве — 18–20 градусов, 17–22 градуса — в Подмосковье.
В Гидрометцентре отметили, что на выходные прогнозируется повышенная влажность. В субботу местами пройдет кратковременный дождь, ветер стихнет до умеренного — 3–8 метров в секунду. Ночью — 10–15 градусов, днем — 16–21 градус. В воскресенье также ожидаются дожди, температура — до 21 градуса. Ночью станет прохладнее и столбики термометров опустятся до 7–12 градусов.
Читайте также: Телеканалы в Москве впервые задействовали для оповещения о ЧС