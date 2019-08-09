Зоопсихолог рассказала, каких животных нельзя заводить для детей

В рамках Всемирного дня кошек, который отмечался 8 августа, судья Всемирной федерации кошек Людмила Макарова посоветовала родителям заводить для детей (от пяти лет) кошек тайской породы. Они спокойны, достаточно контактны и не требуют серьезных усилий в уходе.

«Вечерняя Москва» решила узнать у зоопсихолога Марианны Гладких, каких животных можно заводить для детей, а от каких лучше отказаться на время взросления.

Как отмечает эксперт, заводить животное для пятилетнего ребенка несколько рановато. Вот 8–9 лет — это как раз тот возраст, когда малыш сможет самостоятельно заботиться о своем четвероногом друге.

— Малыши достаточно жестоки. Но это не их вина, просто они еще не знают, «что такое хорошо, и что такое плохо». Они не знают, и что такое смерть. Поэтому следует оградить вашего малыша от прямого контакта с животным, если оно уже оказалось в вашем доме. Да, разумеется, есть дети, которые уже и к пяти годам достаточно самостоятельны. Но явление это достаточно редкое. Другое дело, когда в семье, в которой рождается ребенок, уже есть кошка или собака. По мере взросления он познает, как нужно с ними себя вести. Но тут родители должны помнить важное правило: проще ребенку запретить подходить к животному, чем объяснить кошке или собаке, как надо общаться с детьми.

Соответственно, в семью с новорожденным следует брать питомца, который не причинит ему серьезного вреда: мышку, хомячка, морскую свинку и даже черепашку. Если раньше в доме не было питомцев, то не стоит заводить и котенка, ведь он — «не безвольная игрушка и может поцарапать ребенка». Родителям нужно понимать, что уход за животным, которого они берут в дом для ребенка, ляжет на них.

— Начинать можно с чего-то простого, например, с рыбок. А если все-таки очень хочется завести небольшого грызуна, то тогда уж не выпускайте его из клетки. К щенкам и котятам маленького ребенка можно подпускать только под присмотром, — считает Марианна Гладких. — А вот когда вашему сыну или дочке исполнится лет девять, ребенок уже сможет за животным ухаживать — тоже, конечно, под вашим присмотром. Но дети должны в полной мере осознавать, что они ответственны за своего друга. Единственное, в чем хочется предостеречь — не заводить потенциально опасных животных. Ведь, например, даже красноухая черепаха во время кормежки может прикусить палец хозяина. Даже крупные попугаи не безобидны — их клюв способен перекусить даже толстые прутья клетки.

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