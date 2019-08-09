Несколько столичных улиц перекроют в связи с празднованием Курбан-байрама
В воскресенье, 11 августа, в Москве пройдут празднования традиционного мусульманского праздника Курбан-байрам. В этот день в столице будут перекрыты сразу несколько улиц в местах массового скопления верующих, сообщили в Центре организации дорожного движения.
11 августа с полуночи до 11 часов утра будут перекрыты для движения автотранспорта улицы Дурова, Щепкина (от Самарской улицы вплоть до Садового кольца), Мещанская, Гиляровского (от Капельского переулка до Садового кольца), а также участок от проспекта Мира до улицы Гиляровского и Выползков переулок. При этом с 8 утра 10 августа до окончания мероприятия на прилежащих улицах будет ликвидировано парковочное пространство.
С 4 до 11 часов утра 11 августа будут закрыты для проезда Большая Татарская улица, а также переулки — Старый Толмачевский, Малый Татарский, Климентовский, Озерковский и Руновский. Парковки будут закрыты с 8 утра 10 августа.
Кроме того, с 1 часа ночи 11 августа до окончания мероприятия будут перекрыты Минская улица (участок от Мосфильмовский улицы до Кутузовского проспекта), а с 5 до 10 часов утра — улица Хачатуряна (от Каргопольской улицы до улицы Санникова) на севере столицы.
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