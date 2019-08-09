Реставрацию Московской консерватории завершат в 2021 году
Строительные и реставрационные работы на объектах Московской государственной консерватории имени Чайковского завершатся в 2021 году, сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.
— Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства «Об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства Московской государственной консерватории имени Чайковского, — рассказали в пресс-службе.
Согласно информации, документ подготовлен Минкультуры и предусматривает выделение более 3,2 миллиарда рублей на завершение реставрации Первого учебного корпуса консерватории, Рахманиновского зала и многофункционального студенческого комплекса.
Сообщается, что проект реконструкции включает в себя полную реставрацию фасадов зданий, а также восстановление интерьеров и паркетных полов.
Помимо этого улучшится акустика вспомогательных помещений Рахманиновского зала. При модернизации здесь будут использованы высококачественные звукоизоляционные материалы. А еще планируется установить современное акустическое и звукозаписывающее оборудование. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
Кстати, ремонтные работы проведут в Доме музыки в районе Замоскворечье.
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