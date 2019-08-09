Дочь Вилли Токарева поделилась воспоминаниями об отце

Дочь Вилли Токарева Эвелина пообщалась с журналистами и поделилась теплыми воспоминаниями о знаменитом отце. Она выразила благодарность всем, кто пришел на похороны шансонье.

— С ним каждый момент был особенным, я ему за все благодарна. Он был легендой, он будет легендой, он всегда будет с нами, — отметила она в комментарии ФАН.

Эвелина рассказала, что часто бывала на концертах отца, а ее любимая песня «Журавли». Девушка отметила, что отец жил музыкой — постоянно что-то придумывал и сочинял.

Она также уточнила, что умеет играть на гитаре, но делает это для себя.

9 августа в Москве прошла церемония прощания и похороны известного российского шансонье Вилли Токарева. Музыкант скончался 4 августа на 85-м году жизни. Последние дни он провел в онкологической клинике. Певца похоронили на Калитниковском кладбище.

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