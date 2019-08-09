Летняя школа за первую неделю работы обучила сотню столичных предпринимателей
На этой неделе в Москве начала свою работу Летняя школа участников рынка закупок, сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Проект создан в 2018 году по инициативе правительства Москвы. Его цель — повышение профессионального уровня заказчиков и поставщиков. Обучение в школе проходит в несколько смен: для заказчиков предусмотрено две смены, для предпринимателей — три.
— Сто представителей столичных учреждений прошли обучение в первую смену Летней школы, еще сто ждем на следующей неделе. Хотя желающих гораздо больше. Для предпринимателей запланированы три смены с 17 июля, — рассказал руководитель Департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.
В дискуссиях на площадках Летней школы принимают участие специалисты Департамента информационных технологий Москвы и разработчики. Преподаватели школы — опытные руководители контрактных служб столицы, представители ФАС по городу Москве, эксперты контрактной системы страны.
Проведение второй смены для заказчиков запланировано на 13–14 августа. Три смены для столичных поставщиков и предпринимателей начнутся с 20 августа. Участие в них бесплатное.
Кстати, сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Центр физической культуры и спорта ЦАО» 10 августа организуют соревнование по волейболу.
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