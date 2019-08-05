Власти Москвы рассказали, почему типовая документация повышает конкуренцию на рынке

Встречу для всех желающих организовал Департамент города Москвы по конкурентной политике, который выступает горячим сторонником использования заказчиками в своей работе стандартизированной документации.

Главный аргумент — ее использование создает адекватные, прозрачные и комфортные условия работы для заказчика и предпринимателей.

— Сегодня библиотека ЕАИСТ (Единая автоматизированная информационная система торгов) содержит 192 комплекта типовой документации по основным предметам закупок, и вот уже порядка 60 процентов столичных торгов проходит с их использованием, — сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев. — В скором будущем стандартизация закупок охватит все наиболее массовые предметы закупок, публикуемые в ЕАИСТ.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, общие стандарты, принятые в работе с документацией, помогают решать ключевые задачи: снижать трудозатраты на подготовку процедур, исключать ошибки при подготовке закупки, снизить проявления человеческого фактора. В итоге все это позволит наполнить московский рынок закупок добросовестными поставщиками, включая предпринимателей малого бизнеса, и вытеснив недобросовестных.

— Одним из показателей эффективности применения типовой документации является рост конкуренции, — добавил Дегтев. — Применение типовой документации уже сейчас позволило повысить конкуренцию на рынке закупок — до шести участников на лот.

В ходе развернувшейся дискуссии участники встречи затронули также вопросы по стандартизации закупок, изменениям в типовой документации, порядку работ в рамках типового контракта.

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