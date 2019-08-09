Эксперт сообщил, когда МС-21 с отечественными двигателями появится на авиалиниях РФ
Председатель комиссии по гражданской авиации Ространснадзора Олег Смирнов считает, что МС-21 с отечественными двигателями может появиться на российских авиалиниях уже в 2021 году.
Первые отечественные двигатели ПД-14 планируют установить на самолет МС-21 в следующем году. Об этом сообщил управляющий директор «ОДК — Пермские моторы» Сергей Попов.
Двигатель был разработан на основе современных технологий и материалов. В прошлом году он прошел сертификацию Росавиации. Эксперты признали его готовым к серийному производству и эксплуатации, передает Nation News.
Олег Смирнов отмечает, что для запуска двигателя в массовое производство необходимо, чтобы он получил не только сертификат Росавиации, но и сертификаты США и Европы.
— Запуск этих двигателей в серию — принципиально важный вопрос для наших самолетостроителей. Если МС-21 будет летать с отечественными двигателями, то это будет совсем другая бизнес-модель с другой стоимостью технического обслуживания, — пояснил эксперт в комментарии ФАН.
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