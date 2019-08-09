Более 900 столичных пар сыграют свадьбы в День города
Более 900 влюбленных пар в Москве приурочили проведение церемоний бракосочетания к празднованию Дня города. Столица отметит его 7 сентября.
Представители пресс-службы городского управления ЗАГС рассказали, что молодожены будут иметь возможность зарегистрировать свои отношения не только в традиционных дворцах бракосочетания, но и на новых площадках.
— Влюбленные смогут сыграть свадьбу на стадионе «Открытие Арена», в башне «Меркурий» «Москвы-Сити», усадьбе Третьякова, театре «Школа современной пьесы», Московском планетарии, храме Святой Блаженной Матроны Московской и не только, — передает агентство городских новостей «Москва» сообщение от пресс-службы столичного ЗАГС.
Ранее глава столичного Управления органами записи актов гражданского состояния Елена Ефремова рассказала, какой период среди молодоженов наиболее популярен для заключения браков. По ее словам, самое большое количество свадеб в Москве играют в первые летние месяцы.
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