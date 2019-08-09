«Горячая линия» для жалоб клиентов может появиться у всех агрегаторов такси
«Горячая линия», предназначенная для работы с пассажирами, у которых есть претензии к качеству обслуживания, возможно, появится у всех агрегаторов такси в Москве.
С заявлением выступил заместитель главы столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин, передает РИА Новости.
— Данное предложение полезное, я его поддерживаю, мы проработаем этот вопрос с агрегаторами, — заявил он в ходе международного евразийского форума.
Пронин добавил, система, благодаря которой телефоны, контактные лица, будут у пассажиров, поможет в ходе решения претензий в отношении столичных таксистов.
Информации о том, когда может заработать «горячая линия» по вопросам такси, сейчас нет.
Читайте также: ЦОДД может создать отдельные зоны для посадки и высадки пассажиров такси