Департамент региональной безопасности: заявки на проведение концерта в ходе митинга 10 августа не было

Заявка на митинг, который состоится 10 августа на проспекте Академика Сахарова, не предполагает проведение музыкального концерта, сообщил заместитель руководителя Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Василий Олейник.

Он также отметил, что отказ в допуске музыкантов на сцену регламентирован законом № 54 «О собраниях и митингах» и распоряжением мэра Москвы № 1054 от 5 октября 2000 года.

— В законе «О собраниях и митингах» говорится о недопустимости изменения условий проведений митинга в одностороннем порядке после его согласования. Что касается распоряжения мэра, то это «временное положение о порядке организации и проведения» концертов, спектаклей, спортивных соревнований и рекламных мероприятий. В документе «прописаны иные сроки согласования мероприятия» — от 30 до 45 суток до даты его проведения, — сказал Олейник.

Ранее власти Москвы утвердили проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 10 августа с 14:00 до 16:30.

Напомним, 27 июля в столице прошел несанкционированный правительством Москвы митинг, организаторами которого выступили несколько кандидатов в депутаты Мосгордумы, получившие отказ в регистрации на выборы. В частности, было установлено, что среди «подписавшихся» за их выдвижение числятся умершие люди.

Несостоявшиеся кандидаты вместо обжалования в установленном законом порядке решения избирательных комиссий призвали горожан выйти на несогласованные мероприятия. На предложения столичных властей провести согласованный митинг, в частности на проспекте Академика Сахарова, последовали отказы. После проведения несанкционированной акции 27 июля было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. 3 августа была проведен еще один несанкционированный митинг.

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