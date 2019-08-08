Общество против незаконных акций

Согласно опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения, большинство россиян поддерживает жесткие действия властей в ситуации несанкционированного митинга. Против несогласованных стихийных акций высказались и многие известные москвичи.

Результаты исследования гласят: 69 процентов россиян согласны с жесткими действиями властей. 8 процентов опрошенных не смогли определиться со своей позицией касательно незаконных акций. Опрос москвичей показал похожие результаты: в поддержку действий власти высказался 61 процент респондентов, 13 процентов затруднились ответить.

Похожее исследование провел «Левада-центр» по заказу Фонда развития гражданского общества. Оказалось, что 57 процентов жителей столицы либо дали негативную оценку несанкционированным акциям, либо отнеслись к ним с безразличием. При этом больше половины москвичей — 55 процентов — изъявили готовность проголосовать на выборах в Мосгордуму.

Многие известные москвичи высказали негативное отношение к прошедшим в столице незаконным акциям. Так, директор Государственного училища духового искусства, джазмен Игорь Бутман считает, что нужно находить «цивилизованные пути выражения своего мнения».

— Я против агрессивных выступлений и неконструктивной политики. Такие методы никогда не приводили ни к чему хорошему. Если посмотреть на нашу историю, можно увидеть, что такие агрессивные акции приносили только негативные последствия, — сказал Игорь Бутман. Режиссер, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров подчеркнул, что у него нет вопросов к согласованным властями митингам, а вот к несанкционированным акциям он относится отрицательно.

— У меня ощущение, что применяется тот же сценарий по расшатыванию нашего общества. Есть правила, есть закон, в соответствии с которым люди могут выражать свое мнение. Если мы прекратим это делать, то вернемся к ситуации 1990-х годов, когда мы практически потеряли страну, — сказал Шахназаров.

Директор Дома русского зарубежья Виктор Москвин обратил внимание на то, что в митингах принимали участие несовершеннолетние. По его мнению, организаторы не должны были этого допускать, а раз уж допустили, то должны понести ответственность, поскольку дети подвергались реальной опасности.

— Я считаю, что закон должен соблюдаться, а митинги должны быть санкционированными. Люди, которые принимают в таких мероприятиях участие, должны следовать букве закона. Они должны понимать, что несанкционированный митинг является нарушением закона, за которым могут последовать акции от правоохранительных органов, — сказал Виктор Москвин.

Москвичи сетуют на то, что стихийные шествия, которые грозят перерасти в беспорядки, мешают их привычному ритму жизни. Тем более проходят они в выходные, когда горожанам хочется спокойно отдохнуть. Страдает от таких акций и бизнес.

— Москвичи полюбили завтракать, обедать и ужинать в городе и заказывать домой еду из кафе и ресторанов. Если каждую субботу в центре Москвы молодежь будет устраивать салки с полицией, будут вынуждены закрыться очень многие рестораны, — объяснил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. — Вслед за ними придет очередь отельеров — люди будут бояться ехать в город, где регулярно проходят массовые беспорядки.

На своей странице в соцсети директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок напомнил о конституционных правах.

— Почему-то организаторы и участники незаконных акций забыли в порыве борьбы, что нарушают статью 17 Конституции РФ, которая прямо говорит: «Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц». А как быть с перекрытием трасс, нарушением работы общественного транспорта, проведением сборищ в неподготовленных для этого местах? Это безусловное нарушение прав и свобод других лиц, — написал Кирилл Крок.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Жириновский, руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе России:

— В Америке уже несколько лет шумят, что якобы кто-то вмешивался в их выборы. А разве посол США не вмешивается в выборы здесь, в Москве, когда на сайтах посольства весь маршрут незаконного митинга указан. В Москве действуют иностранные политические диверсанты, их цель — подвести к мини-оранжевой революции. Мы считаем, что надо занять более жесткую линию и отправить на родину тех журналистов и дипломатов, которые допустили этот акт недопустимого вмешательства во внутреннюю жизнь нашей страны.

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