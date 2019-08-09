Аниматор Константин Бронзит рассказал, почему российские мультфильмы не получают «Оскар»
Российский аниматор, сценарист и член Американской киноакадемии Константин Бронзит высказался о конкурентоспособности полнометражной отечественной анимации. По его мнению, для получения «Оскара» аниматоры должны делать более серьезное кино.
— У наших режиссеров присутствует некий «постсоветский синдром» — 80 процентов фильмов, которые они делают, совсем детские. Я не против, но тогда не надо удивляться — такая мультипликация киноакадемии неинтересна, — заявил Бронзит в интервью изданию «Известия».
Режиссер сказал, что такая престижная награда, как «Оскар», требует, чтобы картины были более серьезными. Они должны быть направлены не только на детей, но и на взрослых, затрагивать глубокие проблемы и раскрывать жизненные ситуации. Сюжеты «про ежика и зайчика, которые дружат» едва ли оценит мировая культурная общественность.
Тем не менее Константин Бронзит выделил короткометражные анимационные фильмы в России, назвав их реальным поводом для гордости. Он считает, что лента Наташи Мирзоян «Пять минут до моря» получила расположение западных кинокритиков, что повышает ее шансы на премию.
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