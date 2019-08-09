Поступления в бюджет Москвы налога с патентной системы выросли за полгода
80 процентов иностранных граждан, работающих в Москве, используют цифровые технологии для уплаты налогов в городской бюджет. А 30 процентов работающих мигрантов делают это через онлайн-сервис «Личный кабинет иностранного гражданина» на официальном сайте столичного Миграционного центра, сообщил руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Денис Тихонов.
— В первом полугодии текущего года иностранным гражданам выдана 261 тысяча патентов, а в бюджет города за этот же период ими было перечислено налогов на сумму 8,6 миллиарда рублей. Почти 210 тысяч патентов было оперативно оплачено с помощью QR-кодов, — отметил глава ведомства.
«Личный кабинет» на сайте Московского миграционного центра — инструмент, позволяющий трудовым мигрантам получать всю необходимую информацию по статусу патентов, оперативно проводить платежи.
Москва — лидер среди городов в рейтинге электронного правительства ООН по уровню развития информационного сообщества.
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