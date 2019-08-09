Веснушки могут стать причиной смертельного заболевания
Дерматолог Дэниел Гласс назвал случаи, в которых веснушки могут стать сигналом смертельно опасной болезни. Эксперт сказал, что насторожиться следует, если замечен рост пятна.
Уточняется, что многие считают веснушками все маленькие темные пятна на теле и лице. Однако зачастую они появляются на коже с детства и представляют собой плоские бледные или темно-коричневые вкрапления. Они появляются вследствие воздействия ультрафиолетового излучения.
Существует и другая пигментация, названная лентиго. Это пятна коричневого цвета, которые могут достигать больших размеров. В целом оба вида веснушек безопасны, однако наблюдение врача очень важно.
Опасной может быть лентиго-меланома. При таком типе рака образуется коричневое или черное повреждение неправильной формы, медленно увеличивающееся в размерах. Это происходит вследствие длительного воздействия солнечных лучей, чаще всего на таких зонах, как лицо, шея и предплечья.
Дэниэл Гласс советует ограничить пребывание на солнце и пользоваться специальными средствами, защищающими кожу.
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