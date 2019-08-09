Шура Би-2: Наша новая группа «Куртки Кобейна» возникла абсолютно спонтанно

— Шура, за годы существования Би-2 вы с Левой очень много всего создали, причем творческий диапазон просто огромный. Как возникла идея именно этого проекта?

— Честно говоря, возникла она абсолютно спонтанно. Дело в том, что на всех наших вечеринках я практически являюсь диджеем, кручу всякие плей-листы, разную танцевальную музыку. Сама идея появилась примерно полтора года назад. Просто задумались: «А не сделать ли такой же проект, но чтобы он был практически весь на русском языке?» Собственно, так и появилась группа «Куртки Кобейна».

— Ты часто упоминаешь, что любишь британский инди, а кто именно оказал на тебя наибольшее влияние?

— Какие группы повлияли?.. Во многом, конечно, это группы Disclosure, The xx и, наверное, австралийская группа Tame Impala.

— Конечно, очень многие из тех, кому сейчас от 25 до 65 любят Нирвану, но, всё же, почему именно «Куртки Кобейна»?

— Вообще, что касается названия, тут занимательная и простая история. У меня есть друг — поэт из Белоруссии Рачо Буров. Я просто попросил его дать мне 20 самых дурацких названий, которые приходят ему в голову. И последним из придуманных были «Куртки Кобейна». Да и связь с Nirvana получилась неслучайной. Дело в том, что в одном из треков этого проекта — песне No Order — в самом конце играет легендарный барабанщик Nirvana Чэд Ченнинг, их первый барабанщик. Он всего на сутки приезжал в Москву и сыграл всю финальную часть песни No Order, которую исполняет группа Midnight Faces. Кстати, для примера: именно Чэд Ченнинг сыграл практически весь альбом Bleach, который был первым альбомом группы Nirvana.

Экс-барабанщик группы Nirvana Чэд Ченнинг

— Ждать ли большого концерта супергруппы?

— Скажу прямо: концерта у нашего проекта живого не будет, потому что проект у нас сугубо студийный. Просто потому, что, сам понимаешь, собрать 20 разных артистов в одном месте — это практически не реально, и, соответственно, делать это на постоянной основе невозможно.

— Ждать ли от «Курток» песен на других языках?

— А у нас в этом проекте не только песни на русском, но и две песни на английском. Как я уже сказал, первая песня — это No Order. Там мы, а из Нью-Йорка — рэпер Ace MarCano, Чэд Ченнинг и группа Midnight Faces. А вторая песня, которую мы сделали, называется Dasha, Pls — это дуэт группы Brazzaville и группы Brainstorm.

— Твои пожелания поклонникам.

— Мои пожелания всем поклонникам всегда простые и искренние: удачи, счастья, слушайте хорошую музыку, а этот проект — абсолютно летний. Так что любите, наслаждайтесь музыкой, всего хорошего и удачи вам! Это Шура Би-2!



Помимо группы Би-2, в проекте принимают участие исполнители, имена которых хорошо знакомы отечественной публике: Диана Арбенина, Ренарс Кауперс (Brainstorm), Леонид Агутин, Brazzaville, Чэд Ченнинг (Nirvana), Монеточка, Антон Севидов (Tesla Boy), Аня Чиповская, MANIZHA, Ace MarCano, Midnight Faces, Zventa Sventana, Юрий Усачев, Виталий Дубинин («Ария»), Глеб Колядин и Дмитрий Ашман.

Все участники проекта — представители совершенно разных музыкальных направлений: это и рок, и электроника, и хип-хоп… Более того, многие из них стали не просто исполнителями сочиненных Би-2 песен, но и их соавторами. Именно этим обуславливается эклектичность композиций, которые невозможно поставить в рамки какого-то одного музыкального жанра. Основными авторами песен являются Би-2, Михаил Карасев («Нечетный воин»), Олег Чехов и Диана Арбенина.



К созданию пластинки команда подошла очень серьезно. Запись альбома сделали в московской студии «Параметрика», сведением в Лондоне занимался Adrian Bushby, а мастеринг проходил в американской студии Брайана Гарднера и в легендарной лондонской студии Abbey Road. Для создания обложки пригласили популярного фотоблогера и художницу Елену Шейдлину.

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