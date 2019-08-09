Стала известна причина нового пожара на складе боеприпасов под Ачинском
Военные сообщили, что причиной нового пожара на военном складе по Ачинском стало попадание молнии в стеллаж с боевыми припасами.
Защита объекта от подобных ударов была нарушена после предыдущего возгорания. На складе в результате пожара были выведены из строя молниеотводы хранилищ.
- После попадания разряда молнии в стеллаж с боеприпасами с нарушенной молниезащитой 9 августа на складе произошло воспламенение боеприпаса с последующим подрывом, - приводит РИА Новости сообщение от пресс-службы Центрального военного округа.
Данное происшествие привело к тому, что один из сотрудников вневедомственной охраны на КПП склада получил незначительные травмы и порезы стеклом.
Напомним: пожар в военной зоне на территории Ачинска в Красноярском крае произошел 5 августа в 13:00 по московскому времени. Все очаги возгорания на складе ликвидированы. В тушении участвовали десять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации и пять вертолетов армейской авиации Ми-8.
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