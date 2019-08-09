Сергей Собянин сообщил, что Москва за ближайшие пять лет создаст мощный транспортный каркас
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в течение ближайших пяти лет в городе планируют построить мощный транспортный каркас.
По его словам, данный каркас станет основой на десятилетия вперед.
— Москве много веков, и во все века не было такого периода, когда Москва не строилась. Всегда строилась. И остановка строительства означает деградацию всего города. И я думаю, это невозможно, — сказал глава города в ходе интервью на Первом канале.
Он отметил, что у российской столицы есть все шансы, чтобы создать лучшую систему транспорта в мире.
Так, Сергей Собянин напомнил о реализации проекта «Московские центральные диаметры». МЦД востребованы москвичами и гостями столицы, приезжающими в Москву на работу и уезжающими обратно.
Напомним, на первых двух сквозных маршрутах МЦД будет 66 станций.
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