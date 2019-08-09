Москвичей пригласили на грандиозное музыкальное шоу к 91-летию парка Горького
Специально к празднованию 91-летия парка Горького на территории одной из крупнейших в столице зоны отдыха 17 августа состоится грандиозный фестиваль.
Главная часть программы пройдет на площади перед фонтаном и Пушкинской набережной. Там в 12:00 начнется музыкальный концерт. Посетители парка Горького смогут увидеть выступления ведущих артистов российской эстрады.
Концерт пройдет 17 августа, однако праздничные площадки будут открыты в течение двух дней. С 11:00 на территории парка Горького горожанам и гостям столицы представят самый широкий выбор блюд от крупнейших городских ресторанов.
Информацию передает официальный сайт Информационного центра правительства Москвы.
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