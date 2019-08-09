Квентин Тарантино: Меня можно назвать аутсайдером, но это скорее комплимент

— Квентин, как вам Москва?

— Здорово, как всегда! Уже не первый раз здесь.

— Буквально из самолета вы отправились вместе с министром культуры РФ Владимиром Мединским гулять по Красной площади. Вам там особенно понравилась Царь-пушка. Как думаете, в сюжете какого фильма она смогла бы выстрелить?

— Довольно впечатляющая, кстати, это правда! Но я не вижу себя делающим средневековое кино, это не моя сфера. Для этого есть Ридли Скотт. Вам я не нужен для таких фильмов. Но я бы реально хотел увидеть, как Скотт использует Царь-пушку в каком-нибудь своем фильме.

— В 1990-е годы в американском кино вы были едва ли не аутсайдером. Но ваш новый фильм называется «Однажды в… Голливуде». Чувствуете ли вы себя сейчас частью этой тусовки?

— Во-первых, я абсолютно точно часть голливудского сообщества. Я работаю в этом районе (Голливуд — район Лос-Анджелеса, где живут известные актеры — прим. «ВМ»), в этой индустрии. Уже 27 лет, верно? Так что не могу сказать, что я на обочине. Однако частично меня все же можно назвать аутсайдером, как в 1990-е. Но это для меня скорее комплимент!

— Фильм рассказывает об эпохе задолго до современного Голливуда. Как думаете, эта история может нас чему-то научить?

— Я не знаю, есть ли что-то в 1950–60-х годах, что могло бы нас чему-то научить, но вот 1970-й, новый Голливуд — уже ближе. Это эра телевидения довольно впечатляющая, интересная.

— В год, когда разворачивается действие картины, вам было 6–7 лет. Вы привнесли в фильм что-то из своих воспоминаний?

— Много. Например, я помню, что в машине мы очень много слушали радио. Причем когда ты водишь, то не выключаешь звук, если играет песня, которая тебе не нравится, или идет реклама, или когда говорит диджей. Это интересный нюанс. Я помню много деталей: каким было телевидение, автобусные остановки… И все это есть в кино.

— В одном из своих интервью вы говорили, что «Однажды в… Голливуде» может стать вашим последним фильмом, если удастся показать в нем все, что вы хотели бы. Получилось?

— Это не будет моим последним фильмом. Я планирую снять десять картин. С учетом того, что «Убить Билла» — это два в одном. У меня все еще есть один выстрел. Но да, я все же вложил в этот фильм все, что хотел. И у меня нет ни одной идеи о том, какой окажется десятая работа. Я могу, конечно, представить, что это будет какой-то логический итог всей той истории, которую я создавал в предыдущих фильмах. Это будет один большой финал.

— Как появилась идея свести на одном экране Брэда Питта и Леонардо Ди Каприо? Они ведь никогда раньше не снимались вместе.

— Эти ребята давно были у меня на уме. Но нельзя было предположить заранее, что оба согласятся. Ранее я работал с каждым из них по отдельности. И они приняли мое предложение, прочитав сценарий. Но надо понимать, что они не пребывают в фильме в каком-то вакууме. Один играет дублера другого. Они должны выглядеть похоже: по внешности, по телосложению, по языку жестов. Поэтому мы не могли взять случайных людей. Было интересно, как сработает эта динамика. К тому же один старше другого почти на десять лет.

— Все знают, что вы очень любите русскую литературу. И вы часто делаете отсылы к классическому кино в ваших фильмах. Если бы вы хотели добавить элемент русской культуры в вашу картину, что бы это было?

— Если бы, например, я делал фильм о младшей версии самого себя, живущего в 1970-х, я бы точно упомянул один российский фильм. В то время по американскому телевидению довольно часто крутили «Человека-амфибию», причем в дублированной версии. Я даже не знал, что это русский фильм, но он мне очень нравился.

— Ряд критиков на Западе обвинили вас в жестокости по отношению к женским персонажам и создании «до смешного белого кино»...

— Чушь! Характеры, представленные в фильме, никак не отражают меня самого. Они те, кто они есть. Да, Рик Далтон (герой Ди Каприо — прим. «ВМ»), конечно, произносит: «Я не хочу ехать в Италию к этим макаронникам». Но это не значит, что я сам так думаю. Рик Далтон — человек, который жил в то время. Он бы так сказал. И это, в моем понимании, честное отображение персонажа, не более.

КСТАТИ

«Однажды... в Голливуде» — американский комедийная драма Квентина Тарантино и первая его картина, основанная на реальных событиях. Действие происходит в Голливуде в 1969 году. Известный актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются найти свое место в меняющемся мире киноиндустрии. В главных ролях Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Марго Робби.

СПРАВКА

Квентин Тарантино — американский режиссер, продюсер, сценарист и актер, один из ярких представителей постмодернизма в кинематографе. Обладатель двух премий «Оскар», нескольких «Золотых глобусов» и «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля, в котором позже, в 2004-м, был членом жюри.

В 2016 году режиссер заявил, что скоро уйдет на заслуженный отдых. По его словам, за всю свою карьеру он планировал снять всего 10 фильмов, 8 из которых уже готовы. Нарушить свой план Тарантино готов только ради исключительно интересной и оригинальной истории.

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