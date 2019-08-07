Народный артист России Владимир Коренев ответил на похвалу Квентина Тарантино
Народный артист России Владимир Коренев, известный по главной роли в советском фантастическом фильме «Человек-амфибия», ответил на лестный отзыв голливудского режиссера Квентина Тарантино об этой картине.
Актер отметил, что сам бы с удовольствием снялся у автора «Криминального чтива». По словам Коренева, Тарантино — «забавный, интересный, неожиданный человек».
— Передавайте от меня привет Тарантино. Скажите, что он тоже мне очень нравится. Индивидуальность очень яркая такая и в жизни, и в кино. Конечно, я с удовольствием бы снялся у него, — заявил артист в разговоре с журналистами РИА Новости.
Напомним: Квентин Тарантино, прибывший в Москву на премьеру своей девятой картины «Однажды... в Голливуде», рассказал, что фильм «Человек-амфибия» он любил с самого детства.
Советская картина является экранизацией одноименного романа писателя-фантаста Александра Беляева.
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