Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Художественная картина режиссера Владимира Меньшова «Любовь и голуби» набрала более 20 миллионов просмотров на YouTube-канале кинокомпании «Мосфильм», тем самым возглавив рейтинг самых популярных советских фильмов, представленных на указанной платформе.
Также в список наиболее просматриваемых лент вошли «Иван Васильевич меняет профессию», «Операция «Ы», или Новые приключения Шурика» и «Девчата».
На официальном сайте «Мосфильма» прокомментировали данный рейтинг.
— Интернет совершил революцию в дистрибуции фильмов. Благодаря Всемирной паутине удалось достичь того, что неподвластно средствам традиционного кинопроката. Количество просмотров фильма «Любовь и голуби» превысило 20 миллионов, — сообщается на официальном сайте кинокомпании.
Также отмечается, что онлайн-кинотеатры открывают возможности для ознакомления с советскими картинами не только для российского, но и зарубежного зрителя.
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