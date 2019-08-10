Сергей Полунин назначен врио ректора Севастопольской академии хореографии
Пресс-служба Министерства культуры России подтвердила назначение артиста балета Сергея Поолунина временно исполняющим обязанности ректора Севастопольской академии хореографии.
Приказ о назначении подписан главой Минкультуры России Владимиром Мединским, уточняется на официальном сайте ведомства.
Сергей Полунин будет занимать указанную должность до выборов постоянного ректора академии.
Справка «ВМ»
Сергей Полунин родился 20 ноября 1989 года в Херсоне. Учился в хореографическом училище в Киеве, закончил школу королевского балета в Лондоне. В 19 лет стал самым молодым премьером Ковент-Гардена за всю его историю.
Сейчас Сергей Полунин выступает в качестве приглашенного солиста Баварского Государственного балета и Новосибирского театра оперы и балета, а также является премьером Московского музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.