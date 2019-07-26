Фестиваль «Планета балета» впервые пройдет в Москве
Москва впервые организует фестиваль «Планета балета», который пройдет с 19 августа по 8 сентября. Площадкой для проведения был выбран Дворец молодежи.
История фестиваля началась в 2015 году в Санкт-Петербурге. Зрителей стали приглашать на «Планету балета», поскольку в межсезонье в городских театрах был дефицит спектаклей.
В этом году мероприятие проходит в обоих городах параллельно. Недавно в Санкт-Петербурге начался пятый смотр, который продлится практически до конца сентября.
— Мы сотрудничаем с туристическими фирмами, консьерж-службами и отелями, которые летом нуждаются в классических балетах. Поэтому возникла потребность в проведении и в Москве, приводит ТАСС слова руководителя проекта Аллы Фоминой.
В рамках фестиваля будет показано около 50 спектаклей. Жители и гости столицы смогут увидеть такие постановки, как «Щелкунчик», «Дон Кихот», «Лебединое озеро».
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