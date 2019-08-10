Эксперт рассказала, как сэкономить при подготовке детей к школе
Специалист проекта Министерства финансов России по повышению финансовой грамотности Ольга Андреева дала ряд рекомендаций родителям, которые готовят детей к очередному учебному году в школе.
По словам эксперта, в помощь родителям — краткосрочное планирование и накопление. Чтобы собрать ребенка к 1 сентября с минимальным ущербом для семейного бюджета, Андреева предлагает заранее — начиная с мая — понемногу откладывать деньги с расчетом на предстоящие в августе покупки школьных принадлежностей, а в сентябре — взносы на нужды класса.
Как отмечает специалист, летом можно сэкономить за счет сезонного снижения цен на фрукты и овощи, а высвободившиеся деньги направить на сборы ребенка в школу.
Еще один способ экономии — сшить школьную форму своими руками при наличии соответствующих навыков. При этом эксперт подчеркивает, что результат должен соответствовать утвержденному на собрании в школе образцу.
В ряде регионов предусмотрены компенсации малоимущим и многодетным семьям за покупку школьной формы, напоминает Андреева. Что касается канцелярских принадлежностей, рекомендуется провести ревизию прошлогодних запасов и использовать оставшиеся ручки, тетради и т. д., сообщает РИА Новости.
Ранее эксперты «Роскачества» поделились советами по выбору школьной формы к новому учебному году.
Читайте также: Ретейл к школе готов: чем заполнить полки обувных магазинов