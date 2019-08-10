Спутник-«самоубийцу» запатентовали в России
Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала самоликвидируемый искусственный спутник Земли.
Как следует из данных в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности, «Роскосмос» обратился за патентом в 2017 году и получил его в июне 2019 года.
По истечении срока эксплуатации спутник «испарится» под воздействием факторов космического пространства, прежде всего температурного. Для самоуничтожения спутники предлагается производить из материалов, обладающих свойством сублимации либо покрывать разлагаемый материал спутников специальной защитной пленкой, сообщает РИА Новости.
Напомним, в ночь на 6 августа с космодрома Байконур была запущена ракета-носитель «Протон-М» с военным спутником. Старт прошел в штатном режиме.
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