Сеть 5G запустят в пяти столичных зонах
Сеть нового поколения будет доступна до конца 2019 года в пилотном режиме на Тверской улице, ВДНХ, Воробьевых горах, в парке Горького и инновационном центре «Сколково».
По словам руководителя столичного Департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, с операторами «большой четверки» были подписаны соглашения о развитии 5G. Благодаря сети нового поколения жизнь горожан станет более комфортной.
— Прежде всего, это более высокая скорость передачи данных и пропускная способность, — цитирует Эдуарда Лысенко официальный сайт мэра Москвы.
Уточняется, что во время пилотной работы операторы проследят за взаимодействием 5G с сетями предыдущих поколений, а также изучат их функциональность.
Кроме того, ожидается, что в Москве заработает 5G-демоцентр, на базе которого будут проходить проверка перспективных технологий и городских сервисов с новым стандартом связи.
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