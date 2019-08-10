Станцию «Проспект Мира» Кольцевой линии закроют на вход утром 11 августа
Станция «Проспект Мира» Кольцевой линии 11 августа с 5:30 будет работать только на выход и пересадку на Калужское-Рижскую линию в связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока из-за праздничных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.
Уточняются, что все четыре эскалатора станции будут включены только на подъем пассажиров. Данные меры помогут увеличить пропускную способность вестибюля.
Режим работы других станций метрополитена, находящихся рядом с местами проведения праздничных мероприятий, может быть изменен по требованию полиции.
Пассажирам посоветовали покупать проездные билеты сразу в обе стороны и использовать для входа в метро ближайшие станции.
11 августа начнется празднование исламского праздника Курбан-байрам.
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