Екатерина Драгунова: Главный тренд — доверие

Москва готовится отметить 872-ю годовщину со дня своего основания. Председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Екатерина Драгунова рассказывает, как волонтеры и некоммерческие организации могут помочь сделать в эти и другие дни российский мегаполис добрее. «Вечерняя Москва» первая общается с главой, пожалуй, самого доброго московского комитета.

Запрос на добрые дела

— Екатерина Вячеславовна, вы чуть менее года руководите московским комитетом. Как пришли в ведомство? Стала ли работа в составе московской мэрии чем-то новым для вас?

— Для меня приход в московскую мэрию не случаен. Москва — мой город, в котором я родилась, училась, создала семью. В разные годы я работала в одной из префектур города, потом перешла в Федеральное агентство по делам молодежи, потом опять вернулась в состав столичного правительства. Накопленные опыт и знания на федеральном уровне помогают здесь, в Москве, на месте решать поставленные задачи.

— Какие новые задачи для себя обнаружили во время управления столичным учреждением, а что оказалось при этом для вас совершенно новым? Где интереснее — на федеральном или городском уровне?

— Интересно везде. Нет такого понятия: где лучше, а где хуже. Любая сплоченная команда нацелена на развитие конкретного дела, на то, чтобы принести пользу людям. Это в совокупности с доверием и составляет основу общественной деятельности, работы как на федеральном, так и на городском уровнях.

— Какие основные задачи сейчас стоят перед комитетом, который вы возглавляете?

— Сейчас у комитета довольно много направлений деятельности. Мы стараемся объединить людей разных профессий, увлечений, возрастов для реализации их проектов. С нами работает фактически весь некоммерческий сектор, помогающий разных слоям населения, животным и даже занимающийся тем, чтобы улучшить настроение в городе. Есть «Мосволонтер», занимающийся всей добровольческой деятельностью в Москве. Мы работаем с ветеранами, молодежью, семьями. И в каждом из этих направлений рождаются совершенное разные проекты — от масштабных до локальных. И одной из главных задач мы видели объединение этих направлений, чтобы общий механизм работал синхронно, а не разрозненно – единой командой. Ведь наше ведомство — это, прежде всего, площадка коммуникации и реализации любых гражданских инициатив.

— Есть такой лозунг: «Москва — город добрых дел». А чем он подкрепляется? Какие добрые дела и события, на ваш взгляд, стали новинкой для российского мегаполиса?

— Делать добро становится не просто модным, это уже норма. В городе активно формируется культура добровольчества, сами москвичи – это неравнодушные люди, они охотно присоединяются к благотворительным акциям и становятся волонтерами. Совместный опрос Фонда «Общественное мнение» и «Мосволонтера» показал: 42 процента горожан один-два раза в год оказывают помощь другим людям или организациям, восемь процентов жителей столицы регулярно занимаются такой помощью и считают себя волонтерами. Кто-то перечисляет средства в благотворительные фонды, другие приносят корм животным в «Вагончики добра», которые периодически размещаются у станций метро. Волонтеры фонда «Котодетки» принимают любой корм для кошек и собак, а также лекарства и средства по уходу за животными. Важно, что все это должно быть в заводской упаковке. По окончании акции собранный со всех точек корм отвозят по нуждающимся приютам Москвы и Московской области. И таких примеров много: от перечисления средств посредством смс-сообщения до личной помощи организациям, людям, животным. В Москве большой запрос на добрые дела.

— Вы начали говорить о волонтерах. А в каких сферах больше всего нужны добровольцы? Кто идет в их ряды?

— Сфер, где нужны добрые дела, очень много. Среди направлений добровольчества наиболее востребованы событийное, спортивное, социальное, экологическое, культурное, патриотическое, медицинское добровольчество, донорство, волонтерство общественной безопасности и совсем новое — медиаволонтерство. Волонтеры Москвы активно помогают на масштабных спортивных соревнованиях, крупных образовательных и культурных форумах. Тем более что событий в городе всегда очень много, и без волонтеров никак не обойтись. Свое развитие помощь на различного рода мероприятиях получила во время Кубка конфедерации и Чемпионата мира по футболу. Суммарно на этих двух событиях было задействовано 7 тысяч волонтеров. И сейчас в базе «Мосоволонтера» 60 тысяч москвичей, готовых помочь в организации различных мероприятиях. Недавний пример — юбилей ВДНХ, в котором приняли участие 250 добровольцев. Сейчас мы готовимся ко Дню города, и у нас есть запрос более, чем на 500 волонтеров. В этом году прошла акция «Бессмертный полк», в которой задействовали 3,5 тысячи волонтеров, прошедших обучение. В следующем году их число, скорее всего, возрастет. Тем более страна отметит 75-летие Дня победы. Популярной становится и организация спортивных мероприятий, различных мастер-классов. При этом некоторые из волонтеров готовы сами проводить такие события, становятся их идеологами. Например, показывают, как отжиматься, подтягиваться, советуют, где лучше бегать. Кроме того, есть запрос на помощь студентов-медиков и учащихся колледжей при МЧС. Они учатся оказывать помощь и соблюдать правила безопасности в ходе крупных мероприятий.

— Но не только городские события привлекают добровольцев….

— Волонтеры выбирают не только событийное или спортивное направления. Также добровольцы оказывают поддержку пожилым людям, пенсионерам, тяжелобольным детям и взрослым, участвуют в экологических акциях и направлениях зоозащиты. Так, 22 процента москвичей безвозмездно помогают пожилым людям, пенсионерам, 18 процентов — тяжелобольным детям и взрослым, восемь процентов оказывали помощь детям-сиротам, людям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Столько же горожан принимали участие в экологических патрулях, акциях по сбору мусора, защите природы за последние полгода-год. Еще 13 процентов москвичей участвовали в уборке и благоустройстве территории. Кроме того, набирает популярность так называемое медиаволонтерство. Молодые люди хотят сами освещать городские события. На базе «Мосволонтера» они проходят цикл обучения. Есть волонтеры-навигаторы и волонтеры хорошего настроения. Последние как раз дарят воздушные шары, предлагают обниматься и улыбаться прохожим. Когда в Москве не очень хорошо с погодой, люди хмурятся, а волонтерские обнимашки поднимают москвичам настроение.

Для всех возрастов

— Иногда от скептиков звучит такое мнение: «а что, у людей так много времени заниматься бесплатно чем-то?»

— Возраст, работа, наличие семьи не влияет на желание помочь. Это порыв человека делать добро, вопрос его самореализации. Это нынешний тренд. В рядах «Мосволонтера» есть и молодежь, и люди старшего поколения. По данным ФОМ, основная масса волонтеров в Москве – это девушки-студентки, молодые женщины 18-30 лет и старше 40. 61 процент волонтеров столицы – работающие люди. 39 процентов — неработающие волонтеры: «серебряные» волонтеры и молодое поколение, которое пока не начало трудовую деятельность. Более половины — 56 процентов — волонтеров имеют высшее образование, 28 процентов — среднее специальное образование. Добрые дела как раз объединяют, семьям помогают сплоченно проводить выходные, поддерживать нуждающихся. У людей есть выбор — пролежать на диване или кому-то помочь, заняться саморазвитием. Это идет от запроса горожан: «а чем еще заняться, кроме дома, семьи, работы».

— Как горожане могут узнать о проектах добровольцев?

— Мы создаем возможности для того, чтобы люди больше узнавали о благотворительных и волонтерских проектах, присоединялись к ним. Для этого проходят разнообразные городские фестивали, в которых участвуют некоммерческие объединения и горожане. Важно чаще рассказывать о тех, кто нуждается в нашей помощи, сочувствии и дополнительном внимании. Прежде всего о людях с инвалидностью, их желании жить полноценной жизнью: работать, учиться, заниматься творчеством и спортом.

Например, каждый год проходит фестиваль фонда «Мелодия жизни» для детей с нарушениями слуха, где их родители обмениваются опытом воспитания, а сами дети выступают на концерте. И каждый может увидеть, как талантливы эти дети, какие они умные и старательные. А у волонтеров появилось больше инструментов для продвижения идей добровольчества в рамках новых молодежных событий города: «Киберион», «День молодежи», «Парад студенчества».

— Есть ли «текучка» среди волонтеров? Москва может похвастаться сформировавшимся костяком добровольцев, которые подставят плечо и подадут руку нуждающимся?

— Есть те, кто помогает разово, других процесс участия в различных проектах затягивает, и из волонтерства может перерасти в собственный проект в составе некоммерческой организации. Мы не считаем по головам, сколько людей пришло, а сколько ушло. Наша задача — дать инструмент, предоставить сервисы, а также не только сформировать костяк добровольческого движения, но и создать условия для самореализации волонтеров в различных направлениях. 60 тысяч человек на текущий момент зарегистрированы в базе ресурсного центра «Мосволонтер». Они не все занимаются волонтерством ежедневно, но готовы поддерживать добровольческие инициативы в своем районе, городе и стране. И это качественно новый уровень участия в жизни общества.

— Есть ли сравнение волонтерских практик с другими городами России, мира?

— Наша страна делает первые шаги в формировании системного добровольчества. И некоторые позитивные практики мы перенимаем у зарубежных коллег, перекладывая на российскую действительность. Общая тенденция по регионам - создание не только добровольческих, но и ресурсных волонтерских центров. Они оказывают различные формы поддержки, как добровольцам, так и организациям. Агентство стратегических инициатив признало столицу одним из лидеров среди регионов России по поддержке волонтерства, а ресурсный центр «Мосволонтер» – лучшей практикой поддержки и развития добровольческих инициатив. Накопленные знания систематизируются, оформляются в методические рекомендации, которыми могут пользоваться любые организации. Стоит отметить, что развитие добровольчества — общая тенденция для всего мира. В прошлом году ездили в Германию, представляли свою страну вместе с Ассоциацией волонтерских центров. Сразу бросилось в глаза, что в Европе в добровольцы идут преимущественно пенсионеры. У нас добрые дела начинаются со школы, о них говорят в вузах, во взрослой жизни. В России хочется и семью завести, и самореализоваться в любимом деле, и заняться чем-то еще.

Обмен опытом

— Москва иногда производит впечатление мегаполиса, который выжимает из людей все соки, заставляет как раз хмуриться. Вы говорите, что запрос на добрые дела в городе велик. Кто еще помогает сделать мегаполис добрее?

— В Москве, помимо волонтеров, развивается некоммерческий сектор. Шесть тысяч НКО имеют социальную направленность, что говорит о запросе реализовывать свои проекты, претворять в жизнь различные инициативы. И число некоммерческих организаций растет. Только за последние восемь месяцев их стало больше на 702, что свидетельствует о желании людей приносить пользу обществу. Причем это могут быть совершенно разные сферы: от творчества до обучения компьютерной и финансовой грамотности, организации досуга. Например, в Москве проходит марафон «Лето с пользой». Каждый выходной в столичных парках НКО проводят мастер-классы, семинары, устраивают игры. Мы даем сцену, звук, а все наполнение продумывают именно некоммерческие организации. Люди в ходе таких мероприятий могут повстречать новых друзей и единомышленников, обзавестись полезными знакомствами, найти партнеров по общему делу или придумать новый проект. Всего же в столице зарегистрировано более 33 тысяч НКО.

— Каким НКО помогает в первую очередь город?

— Уровень взаимодействия разный. Город поможет любой социально ориентированной НКО, ведущей деятельность на территории Москвы и в интересах ее жителей. Для этого нужно обратиться в наши коворкинг-центры для некоммерческих организаций. Здесь проводятся бесплатные юридические и бухгалтерские консультации, можно забронировать помещение для своих рабочих встреч или мероприятий, опубликовать анонсы и новости на нашем информационном портале «Душевная Москва», воспользоваться услугами полиграфии. Мы печатаем буклеты, книги, продукцию для раздачи на улицах. Есть также образовательный проект — «НКО Лаб», где желающим оформить собственную некоммерческую организацию, помогают сформировать бюджет, подсказывают, как привлечь людей в свои ряды. Сами участники НКО могут вести собственные курсы. Происходят и обмены между регионами.

— Более серьезный уровень – это грантовая поддержка. Как ее получить?

— Некоммерческие организации могут участвовать в конкурсе грантов мэра Москвы и получать средства на реализацию своих проектов. Ранее мы провели двухдневный семинар, в ходе которого выяснили, чего не хватает в системе оценки проектов, мы спросили у людей — что нужно поменять. Теперь у конкурса десять номинаций и это те самые темы, которые сейчас важнее всего для города и его жителей. Это проекты для семей с детьми, для активности пожилых горожан, для сохранения культурного наследия и развития отдельных районов и так далее. Средства предоставляются на конкурсной основе, что помогает выбрать самые эффективные некоммерческие организации, которые используют деньги по назначению и с максимальной пользой.

— Сколько заявок подано в этом году?

— Поступило 670 заявок. При этом 36% организаций участвуют впервые, а более половины НКО существуют всего два года. То есть это новые участники, у которых есть силы и уверенность в своих проектах. Больше стало заявок на получение большого гранта — в размере 2,5 миллиона рублей. Для сравнения: еще год назад больше всего претендовали на меньшую сумму поддержки — в 700 тысяч рублей. Самыми популярными направлениями стали: семья и дети, работа с ветеранами, пожилыми людьми.

— Ряд мероприятий запланирован на день города. Фестиваль «Душевная Москва» пройдет в Сокольниках 7-8 сентября. Расскажут ли о себе НКО?

— Более 100 организаций познакомят москвичей со своими проектами. Мы впервые приглашаем самые разные организации принять участие. На фестивале пройдут мастер-классы – например, проект «Солнечный пес» откроет секреты дрессировки собак и даже даст погулять с собакой-поводырем, которая помогает незрячим людям. В лектории будут делиться лайфхаками от некоммерческих организаций, полезными для жителей столицы – объединение студентов ВГИКа научит, как выбирать лучший ракурс при фотосъемке, волонтеры-спасатели проведут тренировки по оказанию первой помощи детям. Хорошее настроение поддержат концерты с участием творческих коллективов. Будет фотовыставка с яркими кадрами о подопечных благотворительных фондов под названием «Простое счастье» и уникальный квест с возможностью делать добрые дела в формате «здесь и сейчас», с призами для всех участников. Обязательно приходите с детьми, для них будет организовано большое количество активностей.

— Можно ли будет сделать доброе дело на месте?

— Конечно! Например, можно будет взять в семью собаку-поводыря. Для адаптации к людям животное должно прожить в семье не менее полугода, а потом оно уже поступает к дрессировщикам.

— На ваш взгляд, какие добрые дела сложнее всего делать?

— Если хочешь сделать доброе дело, ничего сложного нет. Видя, как приносишь пользу, хочется продолжать добрые дела. Даже маленький вклад может кому-то спасти жизнь — котенку, ребенку, пожилому человеку. Главное — просто начать.

Двустороннее движение

— Екатерина Вячеславовна, как город формирует молодежную политику? На что сейчас делается акцент?

— Время изменилось, мы сами учимся у молодежи. Город формирует соответствующую политику, опираясь на мнение самих молодых москвичей. Именно они являются движущей силой молодежной политики столицы, а наша задача — давать им возможность выбора и предоставлять площадки для самореализации. На сегодня уже есть положительные кейсы. Например, летом этого года сплоченная команда молодежных некоммерческих организаций, движений, студенческих объединений самостоятельно организовали более 70 площадок Дня молодежи по всему городу, предлагая москвичам и гостям столицы самую обширную программу. Мы предоставили сцену и звук, а ребята сами отвечали за организацию. Даже проливной дождь не остановил события. Мы сразу им сказали, что любые мероприятия — это дорога с двусторонним движением. И молодежь полноценно участвует в городской жизни. Тем более что на базе комитета создан Московский студенческий совет, в составе которого представители 46 вузов.

— Чем, на ваш взгляд, можно заинтересовать бывших школьников, взрослеющих горожан?

— Тем, кто совсем недавно закончил школу, будет интересно узнать о возможностях, которые дает Москва – как построить карьеру, как развивать свои навыки и в целом сделать жизнь интереснее. На День молодежи, например, мы впервые провели Фестиваль молодежных медиа Москвы. В итоге начинающие журналисты и те, кто только планирует выбрать эту профессию, смогли получить советы от медиа-экспертов, посетить мастер-классы и ярмарку вакансий. Также популярным среди молодых ребят стал проект «Московский диалог» – площадка, где каждый может пообщаться с известными и успешными людьми и получить советы в разных сферах. Чтобы сделать студенческую жизнь еще интереснее и расширить круг общения ребят, которые только недавно поступили в вуз, проводятся бесплатные мероприятия проекта «Зачетная Москва» – киновечера, квизы, квесты, забеги и многое другое. Есть другой проект — «На районе», который поддерживает развитие субкультуры в конкретных районах Москвы. Уличные танцоры, рэпперы, панна футболисты, увлеченные кросс-фитом, тэгбол — мы поддерживаем различные движения. Больших затрат для этого не нужно. Например, мы предложили читать рэп под мостом в парке «Музеон». Ребята собираются, пишут музыку, поют. Наша задача — среагировать на запрос и дать инструменты для его реализации.

— То есть для молодежи важно быть услышанной?

— Да, в этом весь секрет. Молодые люди могут предложить больше, чем мы им дать. Они приходят с самыми разными проектами, делятся ими в социальных сетях. Студенты, например, предлагают объединяться вузовским сообществам, делают городские мероприятия. Есть студенческая стенд-ап лига, в которой числятся более 30 вузов. Сами ребята провели, сделали самостоятельно свои выступления.

— Есть ли у молодежи фантастические запросы?

— Знаете, никакой фантастики. Молодежь просто хочет себя реализовать. Если укрупнить запросы, то получим всего три категории. Первая — это самообразование, получение новых компетенций, знаний, навыков, опыта. Вторая — здоровый образ жизни и спорт. Сейчас немодно курить, потреблять алкоголь. Если пять лет назад во время общения со студентами половина поднимала руки и признавалась, что они — курильщики, то теперь таких не больше десяти человек со всего зала. Фотографировать, например, моднее, чем курить или пить пиво. Третий запрос — самореализация, возможность создать собственный проект. Большой популярностью пользуется программа стажировок в правительстве Москвы. Мы в комитет с удовольствием их берем на практику.

— А что они делают в ходе таких стажировок?

— Стажировки сейчас сильно отличаются от того, что было раньше. Если несколько лет назад молодежь так, «для галочки», протирала полки от пыли, то теперь будущие специалисты полноценно участвуют в работе коллектива. Им дают задания, знакомятся с госслужбой, работают с документами. Стажеры для нас — большое подспорье.

— То есть молодежь стала упорнее?

— Они точно знают, что им нужно. А еще лучше, что им не нужно. Молодежь становится более целеустремленной, умеет пользоваться современными технологиями. Для нее важно, чтобы с ней говорили на одном языке, доверяли.

— Какие инициативы намерены реализовать до конца года?

— Мы и дальше будем поддерживать ветеранов, инициативы активной молодежи, реализовывать и развивать проекты в области благотворительности, добровольчества, урбанистики и уличной культуры. Думаем также над новыми сервисами, над проведением парада 7 ноября, посвященному битве под Москвой. Все это обсуждаем с ветеранами, которые по-боевому настроены в своем возрасте. Они — активные участники городской жизни. И это отрадно.

СПРАВКА

Екатерина Вячеславовна Драгунова родилась 3 июня в Москве

Образование:

— Российский Университет дружбы народов. Факультет гуманитарных и социальных наук, специальность философия. Бакалавр (2001 г.)

Российский Университет дружбы народов. Факультет гуманитарных и социальных наук, специальность политология. Магистр (2004 г.)



Трудовая деятельность:

2000–2006 гг. – Российский Университет дружбы народов. Комиссар интернационального студенческого отряда РУДН «Меридиан Дружбы»;

2006–2008 гг. – заведующий общеуниверситетской лаборатории по обслуживанию и содержанию учебно-технической базы Российского университета дружбы народов;

2008–2008 гг.– советник управления Департамента семейной и молодежной политики в ЮЗАО г. Москвы по вопросам опеки, попечительства и молодежной политике;

2008–2013 гг. – руководитель окружного исполнительного комитета ЮЗАО г. Москвы МГРО Партии «Единая Россия»;

2013–2014 гг. – начальник организационно-аналитического управления Префектуры ЮЗАО г. Москвы;

2014-2017 гг. – начальник управления регионального взаимодействия Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь);

2017-2018 гг. – заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь);

С ноября 2018 года по настоящее время – Председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Почетные звания и награды:

Благодарность Министерства образования «За вклад в реализацию государственной молодежной политики»;

Почетная грамота Федерального агентства образования «За вклад в реализацию государственной молодежной политики»;

Почетная грамота Департамента семейной и молодежной политики г. Москвы «За реализация молодежной политики в г. Москве»;

Благодарность Мэра Москвы «За организационно-техническое обеспечение выборов Мэра Москвы»;

Благодарность Федерального агентства по делам молодежи «За организацию и проведение в 2015 году Всероссийских молодежных образовательных форумов»

Общественная деятельность:

1997–2000 гг. – вожатая/старшая вожатая педагогического отряда РУДН ДОЛ «Ювента»;

2000–2006 гг. – комиссар возрожденного интернационального отряда РУДН;

2006–2010 гг. – член бюро молодежных обменов «Москва-Берлин»;

2006–2011 гг. – председатель окружного молодежного совета Юго-Западного округа г. Москвы;

2013–2015 гг. – член рабочей группы Московской городской избирательной комиссии;

с 2011 по н/в – член правления штаба студенческих отрядов Москвы.



Замужем, имеет дочь.

