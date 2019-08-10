Врачи рассказали, как правильно бегать в дождь
Врач по спортивной медицине Центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины столичного департамента здравоохранения Давид Акопян дал пять советов, как правильно совершать пробежку в дождливую погоду.
Во-первых, стоит выбирать знакомые маршруты. Знание поверхности, по которой вы бежите, поможет избежать травм.
Совет номер два – бегать в одежде из влагоотталкивающих материалов. Если одежда промокнет, то ее вес значительно увеличится.
— Когда ваш любимый свитер промокнет и будет весить тонну, вам будет не до техники бега и темпа, — поясняет Акопян.
Не следует бегать в ливень. Если на улице идет сильный дождь, врач рекомендует переждать минут 10 или 15, пока он станет реже.
Также Акопян советует использовать яркую экипировку. Так как в пасмурную погоду сильно снижается видимость, яркая одежда поможет водителям лучше различать бегуна.
Акопян отдельно отметил, что важно сохранять позитивное мышление.
— Есть много плюсов бега в дождь, например, отсутствие толп людей на улице, свежий воздух. И помните - чем сложнее условия, тем сильнее вы становитесь, — приводит слова врача агентство «Москва».
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