Андрей Бочкарев: Завершается отделка пешеходного перехода к станции «Фонвизинская»
В субботу, 10 августа, руководитель Департамента строительства столицы Москвы Андрей Бочкарев сообщил о завершении отделки гранитной плиткой схода подземного пешеходного перехода к станции метро «Фонвизинская».
— Пешеходный переход располагается под железнодорожными путями Октябрьского направления Московской железной дороги. Строительство ведется высокими темпами, полным ходом идут отделочные работы тоннельной части перехода, — уточнил глава городского ведомства.
Сам переход будет иметь три выхода с лестницами и лифтами. Его оборудуют антивандальными светильниками и автоматизированной системой снегоудаления. Для удобства маломобильных граждан предусмотрена установка напольных тактильных указателей.
В Департаменте строительства добавили, что переход оборудуют по просьбе жителей северо-востока столицы.
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