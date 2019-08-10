Ученые назвали лучшие натуральные средства для похудения
Специалисты составили список лучших натуральных средств для похудения.
По мнению ученых, желающим похудеть будут полезны квашеные продукты. Такая пища участвует в расщеплении клетчатки в пищеварительной системе человека, в которой содержится множество разных микроорганизмов. Это, в свою очередь, способствует снижению уровня холестерина и улучшению процесса переваривания пищи, что поможет быстро избавиться от лишних килограмм.
Также полезен для похудения яблочный уксус. Употребление ложки яблочного уксуса, разведенной в стакане воды, поможет уменьшить количество жировых отложений.
Еще одним натуральным средством для похудения является гарциния камбоджийская. Однако эксперты уточняют, что перед употреблением экстракта этого растения необходимо проконсультироваться с врачом.
Кроме того, благодаря полезным микроорганизмам похудеть помогут йогурты, кефир и чайный гриб, пишут «Дни 24».
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