Кокорин признался, что готов играть за «Зенит» бесплатно до конца карьеры
Футболист Александр Кокорин рассказал, что готов играть за «Зенит» бесплатно до конца карьеры после того, как клуб отнесся к нему после задержания.
— Я готов за них завершить карьеру бесплатно, — цитирует спортсмена «Р-Спорт».
Александр Кокорин добавил, что сейчас он является свободным агентом, но предложений от клубов пока не поступало.
В субботу, 10 августа, команда исправительной колонии № 4 «Золотой лев», в составе которой сыграли Александр Кокорин и Павел Мамаев, победила клуб Профессиональной футбольной лиги «Салют» из Белгорода со счетом 4:2.
Напомним, что Пресненский суд Москвы признал футболистов виновными за организацию драки в столице в октябре 2018 года. Вместе с ними наказание отбывают брат Александра Кокорина Кирилл и Александр Протасовицкий. Братьев Кокориных приговорили к полутора годам колонии, а Павла Мамаева и Александра Протасовицкого — к одному году и пяти месяцам лишения свободы.
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