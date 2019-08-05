Суд запросил дела Кокорина и Мамаева для рассмотрения ходатайств об УДО
Белгородский областной суд запросил личные дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. После их изучения будет озвучена дата рассмотрения ходатайств спортсменов об условно-досрочном освобождении (УДО).
Футболистов за две недели до заседания оповестят о его проведении.
Известно, что прошение об УДО подал также брат Кокорина Кирилл.
Спортсмены отбывают наказание в колонии на территории Белгородской области. Там они работают упаковщиками комбинезонов. Отметим, что это единственная работа в местах лишения свободы, которая не требует специального обучения.
После смены им и другим заключенным разрешают играть в футбол, сообщает РИА Новости.
Напомним, что спортсмены в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким в октябре 2018 года устроили две драки в центре Москвы. Пресненский суд столицы признал их виновными. Братьев Кокориных приговорили к полутора годам колонии, а Павла Мамаева и Александра Протасовицкого — к одному году и пяти месяцам лишения свободы.
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