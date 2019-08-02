СПЧ окажет содействие Кокорину и Мамаеву в получении УДО
В Совете по правам человека при президенте РФ готовы оказать футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву содействие в условно-досрочном освобождении.
— Надо освобождать. Если к нам обратятся, то будем содействовать, — рассказал член СПЧ Андрей Бабушкин.
По его словам, всех «необходимых эффектов» уже добились.
— А дальше чего над людьми издеваться, — цитирует Андрея Бабушкина РИА Новости.
Ранее стало известно, что Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл подали в суд ходатайство об УДО. Пресненский суд столицы признал их виновными по уголовным статьям о побоях и хулиганстве. Братьев Кокориных приговорили к полутора годам колонии, а Павла Мамаева и Александра Протасовицкого — к одному году и пяти месяцам лишения свободы.
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