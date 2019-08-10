Охота на Левшей

Американский ретейл ищет в России таланты. Новость недели — интернет-магазин eBay объявил о розыске умельцев, способных создать то, что заинтересовало бы пресыщенного зарубежного покупателя. Речь, как можно понять из сообщения, не только о небольших компаниях, выпускающих привлекательный для иностранца товар, но и о частниках-одиночках, вдохновенно клепающих на коленке Вещь.

Завлекают, в общем-то, тех, кто по разным причинам не вкусил еще экспортных радостей — кто-то в силу информационной отсталости, кто-то в силу природной моноязычности, кто-то — из банальной скромности. Остальным и втолковывать ничего не надо, они давно уже стоят в виртуальных торговых рядах с призывными плакатами из серии «Налетай, торопись…».

И стоят успешно. 46,5 миллиарда рублей выручки, 11,2 миллиона отправлений, 67 долларов по среднему чеку — цифры, с которыми закрыли виртуальный торговый сезон прошлого года наши розничные экспортеры. Причем порядка 4 миллионов всех посылок были заказаны именно через маркетплейсы — более чем двойной рост за два года. Нынешний, судя по всему, получится не менее рекордным, учитывая, что этим летом свою площадку для нашего малого бизнеса открыли китайцы (до этого пять лет подряд туда из России пускали лишь акул розницы).

И ведь за спиной у нее — ни технологов, ни художников, ни гигантских мастерских. Все сама, лично, собственными ручками да бурной фантазией Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Америкой да Китаем, кстати, дело не ограничивается. Отдельные первопроходцы уже обосновались на польском маркетплейсе Allegro, частные портные и модельеры, шьющие для молодежи, арендуют виртуальные бутики на британском ASOS, рукодельники всех мастей давным-давно выставляют свое творчество на Etsy, который хоть и имеет штаб-квартиру в Бруклине, но давно уже стал таким многоязычным базаром (в хорошем смысле этого слова), что все уж и позабыли, откуда там все пошло-поехало…

Нынешняя торговля и впрямь не знает берегов. Помню, как поразилась покупательскому охвату одной своей приятельницы, продававшей в виртуале — никогда не поверите! — обычные пуговицы. Ну, вернее, пуговицы у нее, конечно, необычные. Сплошной эксклюзив, ручная работа, бессонные ночи над дизайн-проектами, строгие бдения в ткацких типографиях (или как там правильно называются конторы, что печатают принты на тряпочках?..)

Но зато и раскупают у нее товар по всему шарику. Карта мира, на которой в самом начале пуговичной деятельности было воткнуто несколько робких флажков в центре России, спустя несколько лет напоминала уже хребет ощетинившегося ежа (ну, или броненосца, учитывая наличие «полотнищ» у флажков). И ведь за спиной у нее — ни технологов, ни художников, ни гигантских мастерских. Все сама, лично, собственными ручками да бурной фантазией.

Собственно, именно это — эксклюзивность, непохожесть, выпадение из привычного, набившего оскомину, ассортимента — и ждут от наших экспортеров тамошние покупатели. Потому как уж чего-чего, а ширпотреба в заграницах и своего хватает. А вот с Левшами, похоже, проблема.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»