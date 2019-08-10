Карты «Тройка» с фотографией Овечкина поступят в продажу до конца 2019 года
Лимитированная серия карт «Тройка» с фотографией российского хоккеиста Александра Овечкина поступит в продажу в московском метро к концу 2019 года. Об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта.
По данным ведомства, Александр Овечкин поучаствует в акции «Будь в форме», которая рассказывает о важности занятий спортом.
В павильоне Московских центральных диаметров (МЦД) на Киевской площади состоится автограф-сессия хоккеиста. Первые обладатели лимитированной карты «Тройка» получат сувениры от спортсмена или годовые проездные.
Отметим, что в составе сборной России 33-летний хоккеист трижды стал чемпионом мира. Также на его счету две серебряные и четыре бронзовые медали. Сейчас Александр Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за клуб «Вашингтон Кэпиталс», в составе которого в 2018 году стал обладателем кубка Стэнли.
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