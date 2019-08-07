Александр Кокорев рассказал, какие сюрпризы готовит транспортная карта «Тройка»

— Александр, как вы пришли в Московский метрополитен? Пошли сюда сразу после института или до этого работали где-то?

— Учебу я закончил давно, диплом получил в Московском институте государственного корпоративного управления. А в метро перешел недавно, в 2018 году, из банковского сектора.

— А что вас сподвигло перейти в метрополитен?

— Меня сюда пригласили и, должен признаться, работа сразу заинтересовала, так как именно сама идея городских сервисов, о которых мне рассказывали, звучала привлекательно. К тому же до прихода сюда я банально не знал, что такое «Тройка», и почти не пользовался метро. Точнее, что такая карта есть, мне было известно, но какие у нее функции — нет. И очень удивился, насколько она распространена, а читая обращения, я вижу, насколько люди ею довольны.

— А с чем обращаются?

— В основном пишут благодарности и предложения по применению карты. Пассажиры хотят видеть «Тройку» не только как проездной билет.

— А есть какие-то часто повторяемые просьбы или необычные запросы от граждан?

— Периодически приходят просьбы реализовать работу «Тройки» в разных странах мира. У нас есть определенные планы на этот счет, но это сюрприз.

— А ваши родные и друзья пользуются картой?

— Да, и очень ею довольны. Спрашивают у меня, каких новых способов использования ожидать, с радостью рассказываю.

— А нам расскажете? Что в ближайших планах по функционалу «Тройки»?

— В ближайшее время планируем привлечь много интересных площадок по модели «Городских сервисов». Это позволит держателям «Тройки» посещать еще больше культурных, развлекательных, спортивных мест, где при оплате картой «Тройка» можно получить скидку или приятный бонус.

Также планируется персонификация карты. Сейчас потеря карты — это проблема, ведь нельзя доказать, что она именно ваша. Теперь появится возможность восстановить проездной билет.

— Чувствуется, что вы увлечены работой. А есть ли другие увлечения?

— В свободное время занимаюсь флористикой. Еще я мастер спорта по плаванию, но своим хобби спорт не назвал бы. Раньше активно им занимался, сейчас просто для здоровья: день начинаю в четыре утра, делаю пробежку, немного упражнений и все. А тягу к флористике сложно объяснить. Делал однажды букет знакомым, выложил фото в соцсети, получил много приятных слов и «лайков». И понял, что мне очень нравится это дело. В конкурсах, правда, пока не участвую.

Обязанности

— Разработка предложений по развитию билетной системы Москвы в части развития области применения карты «Тройка»

— Реализация проекта «Городские сервисы»

— Обеспечение бесперебойности приема платежей по карте «Тройка»

— Развитие новых сервисов по обслуживанию пассажиров

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