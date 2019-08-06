Военный инженер Юрий Богданов: Вся моя жизнь связана с «зеленой» веткой метро

Юрий Богданов — кандидат технических наук, автор 120 научных работ и 40 рационализаторских предложений. В свои 82 года он пишет книги и работает заместителем председателя Совета ветеранов района Замоскворечье.

— Юрий Николаевич, вы автор нескольких книг. Почему решили взяться за перо?

— Из-за отца. Свою книгу «Строго секретно. 30 лет в ОГПУ–НКВД– МВД» я посвятил ему. Мой отец — генерал-лейтенант Николай Кузьмич Богданов. После его смерти в печати появились публикации, однобоко изображающие его служебную деятельность. Он был необоснованно уволен со службы в МВД. В начале 2000-х годов этот приказ был отменен. Справедливость восторжествовала.

— А о войне книги вы писали?

— С Валентином Гнездиловым мы написали книгу «Легендарный ФД. Федор Гнездилов — московский ополченец, смоленский партизан, советский гвардеец». Занимались краеведческой работой, нашли много материалов о Москворецкой дивизии народного ополчения и недавно передали более 300 экспонатов в музей «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941–1945». О своих находках и об ополченцах рассказали в книге.

— Вы не пробовали пойти по стопам своего отца?

— Он советовал стать инженером. Утверждал, что в технике все просто: есть талант — изобретешь что-то стоящее, и тебя будут ценить за это. Поэтому в 1960 году я поступил в Военно-воздушную инженерную академию. Отец приучал нас добиваться всего своими силами и запретил использовать его имя при решении любых вопросов. Мои однокурсники были удивлены, когда случайно узнали, кто мой отец, хотя не раз бывали у нас в гостях.

— А как вы познакомились со своей супругой?

— Получилось так, что я увел ее у товарища. Ко мне заглянул друг с девушкой, и между нами с Людмилой вспыхнула искра. А через три года решили пожениться. Родители обоих отнеслись к нашей женитьбе без восторга. Мать Людмилы воскликнула: «Ты же красавица и выскакиваешь замуж за этого бледного?» Но союз оказался долговечным — живем вместе более 60 лет.

— Юрий Николаевич, как часто вы бываете в метро, какие станции самые любимые?

— Вся моя жизнь связана с зеленой веткой. Когда мой отец служил заместителем наркома внутренних дел, мы жили недалеко от нынешней станции «Театральная». Когда я учился в военной академии — ездил на «Динамо». Там была и учеба, и стадион «Динамо». А в Совете ветеранов Замоскворечья я работаю недалеко от «Павелецкой». Все станции зеленой ветки мне очень нравятся, особенно «Маяковская».

СПРАВКА

Богданов Юрий Николаевич родился 14 декабря 1937 года. В 1960 году окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Н.Е. Жуковского. В настоящее время является заместителем председателя Совета ветеранов района Замоскворечье, занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Кандидат технических наук, автор 40 рационализаторских предложений для армии, автор 120 научных работ, участник испытаний ядерного оружия.

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